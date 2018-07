o girati molti medici e ospedali a Milano e in altre regioni - scrive nel suo appello su Facebook - ma nessuno se la sente di fare questo intervento perché è rischiosissimo, oltre ad essere rarissimo, ci saranno 10 casi in tutta Italia... C’è l'alto rischio di morte o di perdere la mobilità del braccio, ma rimanere in queste condizioni essendosi posizionata la c

lavicola a soli 7 millimetri dall’aorta è altrettanto grave, in quanto basta un brutto colpo e ci rimango secco".

Quello che volevo chiedere a tutti coloro che leggeranno questo post - prosegue - è di aiutarmi a condividere questo messaggio nella s

peranza che arrivi a qualcuno che ha subito questo tipo di infortunio ed è riuscito a risolverlo o a qualche medico/ chirurgo che per caso ha operato questo tipo di caso,o a qualcuno di importante che mi aiuti a diffondere il messaggio dato che non le mie forze e quelle della mia famiglia non riusciamo a trovare soluzioni dopo aver cercato tanto. Grazie a tutti coloro che mi daranno una mano".

"Ho speranza perché chi la perde è morto! Potrei passare il tempo a piangermi addosso o chiedermi perché è successo proprio a me ma non fa per me...", sono le parole di Salvatore Pezzano, 19 anni, rimasto gravemente ferito durante una partita a calcetto. Una lussazione della clavicola rischia di schiacciargli l'aorta, uccidendolo, ma nessun medico se la sente di operarlo. "H