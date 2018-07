MODICA - Grave incidente stradale sulla Modica Mare. Un 53enne, C.C., dipendente comunale, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elisoccorso a Catania. L'uomo, modicano, era alla guida di una Vespa Piaggio, proveniente da Marina di Modica, quando all'altezza di un ristorante di via Sorda Sampieri un'autovettura Lancia Y, senza conducente e incontrollata è sbucata dal piazzale del locale pubblico investendo la vittima e successivamente un altro veicolo che proveniva dal senso opposto.Scattato l'allarme, sul posto si sono portate due pattuglie della polizia locale e l'ambulanza del 118. Le gravi lesioni riportate dal 53enne hanno indotto i sanitari a chiedere l'intervento dell'elisoccorso. È ricoverato in prognosi riservata. La polizia locale, che sta svolgendo le indagini ha posto sotto sequestro i tre veicoli coinvolti. La vittima indossava regolarmente il casco.