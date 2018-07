La Sicilia non smette di attrarre a sé personaggi famosi, nazionali e internazionali. Come ogni estate, anche quest'anno la nostra isola è stata scelta da diversi vip come meta di vacanze e relax. E mentre la cornice barocca di Noto attende l'esplosivo matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, in questi giorni è stato il turno di una star internazionale del cinema:Accompagnato dalla moglie Jada e dai figli Trey e Willow (anche lei stella in ascesa del grande schermo e della musica), l'attore hollywoodiano ha trascorso la giornata di sabato a Vulcano, dove ha cenato al ristorante "Therasia". La celebre famiglia si è poi divertita - nel pomeriggio di ieri - a girare in barca nei pressi di Lipari, concedendosi bagni rinfrescanti e immersioni.Quella di Smith però non è stata una vera e propria "fuga": sia lui che i suoi figli hanno raccontato in tempo reale la vacanza sui social, non facendo per niente mistero su dove si trovassero. Incredulità ed emozione da parte di turisti e residenti, che - mentre passeggiavano, mangiavano, si rilassavano fra le stradine degli isolotti - si sono ritrovati faccia faccia con uno dei volti più noti del cinema americano, riuscendo a strappargli perfino qualche foto.