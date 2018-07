PALERMO - AllSystem e Ivri, gruppi italiani della sicurezza, annunciano di aver raggiunto un accordo in base al quale il controllo di Ivri, facente capo sino ad ora alla famiglia Basile, passa a un nuovo soggetto controllato dalla Allsystem di Vincenzo Serrani. Il completamento dell'operazione sarà soggetto, tra l'altro, all'approvazione da parte dell'Autorità antitrust. L'intesa farebbe nascere una realtà con circa 400 milioni di fatturato aggregato, seimila dipendenti e oltre 80 mila clienti, con la presenza in tutte le province italiane."Conosco Vincenzo Serrani da lunga data, è un imprenditore competente, prudente e con le giuste visioni del nostro mercato. Con lui abbiamo programmi che vanno oltre Ivri e che hanno l'obiettivo di contribuire al miglioramento del mercato", dice Filippo Basile. Per Vincenzo Serrani "l'operazione che abbiamo definito è molto importante per il mercato: significa maggiore efficienza, migliorare il contenuto tecnologico dei servizi, rispondendo alle sollecitazioni che ci arrivano dai nostri clienti".Il gruppo Ivri, con sede a Palermo, è stato assistito dall'advisor finanziario Giancarlo Ciacciofera (Capitalink) e dall'advisor legale Alberto Stagno d'Alcontres. L'acquirente, società con sede amministrativa a Verrone (Biella) è stato assistito da Cba.