“Credo che il nuovo regolamento sui dehors debba essere l’occasione per affrontare più in generale l’esigenza di un piano commerciale della città di Palermo e aprire il dibattito sulla zonizzazione acustica e la movida”, dice in una nota Fabrizio Ferrandelli. "Credo infatti che la realizzazione di un piano commerciale - spiega Ferrandelli - possa rispondere contemporaneamente alle esigenze di chi rivendica il giusto diritto alla quiete e di che auspica che Palermo possa trasformarsi in una città che offre divertimento, come le altre città europee, e che sia attrattiva turisticamente. Bisogna fare in fretta, innanzitutto, sul regolamento dehors per garantire regole certe - aggiunge - ma in aula porremo forte la necessità di una pianificazione generale e sopratutto faremo in modo che non ci siano 'figli e figliastri'. Regole uguali per chi ha vecchie concessioni e per chi ne richiederà di nuove. Non permetteremo che vengano violate le regole della concorrenza e, in più, proporremo, nel rispetto di decibel e orari, anche una modifica del regolamento sulla movida, e contestualmente affronteremo il tema della filodiffusione e della musica dal vivo”.

e apre il dibattito su un tema da sempre al centro delle polemiche. Le modifiche allo studio prevedono infatti lo stop alla musica, limiti a sedie e tavoli nel percorso Unesco, concessioni più ristrette e obblighi stringenti per bar e ristoranti.soprattutto i commercianti e i cittadini residenti – dice il capogruppo di Forza Italia e vicepresidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo - Questa proposta, se da un lato è restrittiva per quei commercianti che svolgono la propria attività in centro, dall’altro va incontro anche a chi opera nelle zone balneari e periferiche. Il consiglio comunale è chiamato a un difficile compito: conciliare gli interessi dei residenti e dei commercianti”.