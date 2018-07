E' successo in via Brigata Verona, in via D'Amelio, in via Pindemonte, in via Brigata Aosta, nei pressi dello svincolo per Giacalone, sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca.

Anche un gazebo è volato in via Villagrazia di Palermo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Un albero è caduto su un auto in sosta in via del Bersagliere, sulla strada che porta al Santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino alberi e rami sono finiti sull'asfalto.

Disagi anche sull'autostrada, soprattutto sulla Palermo Mazara del Vallo dove sono caduti alberi nei pressi di Villagrazia di Carini.

Vigili del fuoco in azione anche stanotte per domare le fiamme che hanno minacciato alcune zone abitazioni, specie nel territorio compreso tra Altavilla Milicia e Casteldaccia.Altri incendi nella zona di Monreale, dove sono intervenuti pure gli uomini della Forestale. Roghi si sono verificati inoltre a Balestrate, Baucina, Montemaggiore Belsito, Termini Imerese, Misilmeri e Bagheria.Vigili del fuoco e Forestale in azione anche a Caccamo. Il vento ha provocato danni e disagi in città, con alberi finiti in strada.