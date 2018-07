, e conseguente permanenza nella massima serie per la formazione ducale con tanto di mancato ripescaggio per il Palermo. Questo è quanto è stato deciso in primo grado di giudizio presso il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, dopo una lunga attesa che aveva inizialmente fatto sperare i tifosi rosanero in un ribaltamento di quanto si è visto sul campo, con i gialloblu di D'Aversa andati in A dopo la fine della regular season e la formazione di Stellone costretta a passare dai playoff, poi persi in finale contro il Frosinone., il quale si è reso protagonista dello scambio di messaggi su Whatsapp con i giocatori Da Col e Masi dello Spezia alla vigilia della partita incriminata, che è stata anche quella che ha sancito l'approdo in serie A del Parma. Quasi certamente il Palermo farà ricorso, pertanto l'attesa si prolungherà ancora.