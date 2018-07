Il coraggio di una madre di liberare il figlio dalle catene della droga, denunciando il suo spacciatore.Ragazzi neppure maggiorenni hanno iniziato a fumare hashish e marijuana per poi passare alla cocaina.hanno arrestato il presunto capo della gang, Matteo Finazzo, 35 anni, a cui sono stati concessi i domiciliari, e raccolto la richiesta di aiuto della mamma di uno dei giovanissimi consumatori.che superava i diecimila euro. Da casa era sparito di tutto: soldi, piccoli elettrodomestici, oggetti in oro, persino le fedi nuziali per fronteggiare un debito che si ingrossava ogni giorno di più. Fino a quando non è sparita pure una bici elettrica, lasciata in pegno al pusher in attesa che il ragazzino racimolasse il denaro.Prima ha agganciato uno spacciatore soprannominato “Totò il pollo”. Lo ha rintracciato via Facebook e una volta ottenuto in chat il numero di telefono ha concordato un appuntamento. Il figlio “rischiava grosso” perché ormai aveva debiti con diversi fornitori.Gli ha fatto credere che era andata lì per saldare l'ultimo debito del figlio e chiedergli una mano. Voleva che né lui né altri pusher gli vendessero la roba: “... gli davo qualcosa ma l'inferno lo stesso perché tutti i giorni era un chiedermi soldi.. ritirarsi tardi e quant'altro.. ma io posso fare questa vita? Io l'altro giorno sono purtroppo sono dovuta andare pure dai carabinieri... per farmi aiutare con gli assistenti sociali più che altro...”.“... questi sono vizi brutti...”, ha detto alla donna che uscì' dei soldi dalla tasca: “... per il momento ti do sessanta euro... diminuiamo... ti rimango a dare centoo.. .centonovantacinque era?”. “Va bene signora non si preoccupi”, rispondeva il pusher.“... tu intanto se mi puoi aiutare a non fargli dare niente.”. Risposta affermativa: “... a quelli.. a Terrasini dove è andato lui per il televisore e cose se ci va.. non gli danno niente...”. La confessione, divenuta l'ossatura della richiesta di arresto dei pubblici ministeri Enrico Bologna e Dario Scaletta, è stata accolta dal gip Annalisa Tesoriere.