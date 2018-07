Momenti da incubo per una donna, aggredita sul pianerottolo dopo essere uscita dall'ascensore.Gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato la vittima sotto choc e lievemente ferita: ha cercato di opporre resistenza, ma i malviventi l'hanno spinta e scaraventata per terra, al punto da farla cadere dalle scale. Poi, una volta in possesso della borsa che conteneva i soldi appena prelevati in banca, sono fuggiti e hanno fatto perdere le proprie tracce.Le indagini per rintracciare i due rapinatori, entrati in azione a volto scoperto, sono subito partite. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero avere immortalato l'ingresso e la fuga dei due dallo stabile.