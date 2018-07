delegato Franco Candela. I rifiuti erano stati prima caricati su dei mezzi pesanti, poi abbandonati in via Vespucci a Villagrazia e in Piazza Margi a Carini.

“Da quando il governo nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza rifiuti in Sicilia, con l’ordinanza 513 del 2018 - precisa Venuti - molte violazioni, solitamente sottoposte a sanzioni amministrative, ora sono sanzioni penali e si prevede l’arresto. Consigliamo ai cittadini di fare attenzione

perché non si tratta di rifiuti particolari, basta un elettrodomestico di volume di appena 0,5 metri cubi e con dimensioni superiori a 50 centimetri per far scattare la denuncia".

"E le sanzioni sono pesantissime - prosegue - reclusione fino a tra anni e sei mesi. I

cittadini ora, oltre per senso civico, devono stare molto attenti, perché davvero il gesto di gettare rifiuti in modo illegittimo può complicargli seriamente la vita. Noi - conclude il comandante - proseguiremo con l'attività di contrasto insieme agli ispettori ambientali della protezione civile e con l’aiuto dei cittadini carinesi che tifano per noi".

. Gli agenti della polizia giudiziaria dei caschi bianchi di Carini, guidati dal comandante Marco Venuti, hanno individuato i quattro trasgressori grazie al sistema di videosorveglianza "Aquila", gestito dalla centrale operativa dei vigili.