L’asilo di via Aurelio Drago è interessato a lavori di ristrutturazione interna che prevedono l’adeguamento complessivo dell’edificio con una significativa ricaduta positiva sul servizio offerto, sia per i posti offerti all’utenza, sia in termini di qualità. L’intervento è finalizzato alla manutenzione degli impianti elettrici, idrico – antincendio e termico, oltre che all’efficientamento energetico con particolare riferimento alla sostituzione degli infissi esterni, oltre ad aspetti distributivi e di carattere igienico sanitari. I lavori per un importo di complessivo di 658.41 e finanziati con Fondi dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della famiglia e delle Politiche sociali, per l’importo rispettivo di 79.969 euro e 79.942 euro, erano stati affidati all’impresa esecutrice lo scoro 27 giugno e saranno ultimati entro febbraio 2019.

Sono inoltre in corso i lavori di rifacimento delle coperture dei nidi Pantera Rosa e Grillo Parlante.

“Continua – hanno dichiarato Orlando e Arcuri - l’impegno per migliorare lo stato degli asili nido della città per potenziarne la sicurezza e l’accessibilità, garantendo così il miglioramento degli standard, il contenimento energetico e l’adeguamento normativo, punto cardine e azione fondante dell’azione dell’Amministrazione cittadina per le quali sono già state investite ingenti risorse dal 2014 ad oggi."

L'assessora Marano sottolinea che "l'attenzione alla prima infanzia ed ai servizi educativi per i bambini di età compresa fra zero e tre anni, al loro confort e alla loro sicurezza, cosi come all'approccio pedagogico più attento ed innovativo, sono le premesse per la qualità sempre alta dei nostri nidi”.

PALERMO - Il sindaco Leoluca Orlando, insieme agli assessori alla Riqualificazione a alla Scuola, Emilio Arcuri e Giovanna Marano, ha visitato il cantiere dell’asilo nido “Drago”.