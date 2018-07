anticipare i tempi per spendere i 900 mila euro previsti del Pon Metro. Palazzo delle Aquile corre ai ripari e, dopo il sequestro dell’area interna alla Favorita, preme l’acceleratore per chiudere una pagina ormai storica di questa città. Il campo nomadi era infatti nato come una soluzione provvisoria, ma è praticamente diventata definitiva da quasi 27 anni a questa parte.il problema, infatti, è dove collocare le famiglie senza separare i figli dai genitori. Un’impresa non facile, su cui si farà il punto in un vertice che verrà convocato tra Procura, Amministrazione comunale e Polizia municipale. “Nei prossimi giorni avremo un incontro operativo - spiega l’assessore al Sociale Giuseppe Mattina –. Non immaginiamo uno sgombero, ma una fuoriuscita programmata e concordata in tempi rapidi”.finalizzati a percorsi di accompagnamento alla casa e di integrazione delle comunità emarginate, con specifico riferimento a rom, sinti e caminanti. Obiettivo del progetto sarà favorire il reinserimento sociale delle famiglie con percorsi di presa in carico integrati e multidimensionali. La tabella di marcia prevedeva l’avvio nel 2019 e il completamento nel 2021, anche se adesso il Comune chiederà di poter anticipare i tempi.semplicemente anticipando i tempi di quello che era già in programma”, dice l’assessore. Un modo per smantellare quello che, nelle intenzioni, sarebbe dovuta essere una soluzione provvisoria: agli inizi degli anni Novanta, infatti, il Comune trasferì la comunità proveniente dal Kosovo in guerra dallo Zen 2 alla Favorita. Un provvedimento necessario, visto che allo Zen c’erano state alcune aggressioni con tanto di bombe incendiarie. Negli anni i rom sono aumentati, provenendo da altre nazioni, fino a ridursi al centinaio di oggi. Donne, bambini e uomini a cui adesso bisognerà trovare una sistemazione definitiva.