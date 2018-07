Due vittime e 14 feriti. Questo il bilancio tracciato dalla polizia di Toronto dopo la sparatoria nel quartiere periferico di Toronto di Greektown. Secondo quanto riportato dal capo della polizia, Mark Saunders, le vittime sono l'attentatore ed una donna. Una giovane, invece, è in condizioni critiche. L'attentatore è stato ripreso anche in un video mentre spara. Il portavoce della polizia, Mark Pugash, ha chiarito che è ancora troppo presto per capire se si tratti di un atto terroristico o di altro.