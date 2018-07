PALERMO - Torna a settembre, a Palermo, la "Festa de l'Unità", appuntamento del Partito democratico. La kermesse sarà organizzata dai PartigianiDem. Ne danno comunicazione gli stessi Partigiani del Pd nella loro newsletter inviata oggi. "Non c'è motivo di non chiamarla Festa de l'Unità - scrivono nella Enews - precisando fin da subito che questa scelta non va interpretata come una provocazione al Partito Democratico anzi esattamente l'opposto. Sarà uno spazio che metteremo a disposizione di tutto il partito sia nella parte della proposta politica ma anche in quello della partecipazione, del volontariato e, perché no, del divertimento. Diamo per scontato che, laddove il Pd volesse organizzare la propria festa, saremo felici di far confluire idee e volontari alla festa del partito".(ANSA).