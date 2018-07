SIRACUSA - Sarebbe morta per annegamento la donna sui 40 anni di origini polacche trovata senza vita alle 17 di oggi nei pressi della ex tonnara di Siracusa. In questo momento, sul posto, è ancora in corso l’ispezione cadaverica da parte del medico legale, Giuseppe Caldarella. A constatare il decesso il personale del 118 allertato, pare, dal compagno della donna: avrebbe tirato fuori lui il corpo dal mare. La donna era in costume da bagno. La prima ipotesi, confermata dal medico legale, è quella, appunto, dell’annegamento. Ma si è ancora alla prime fasi dell’ispezione. Il corpo non è stato ancora rimosso.