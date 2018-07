"Da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare dalla Turchia" ma "Per controllare l'immigrazione l'Ue sta regalando alla Turchia 6 miliardi di euro alla stessa Turchia'. È quanto scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter chiedendo: 'Qualcosa non torna, qualcuno non fa ciò che dovrebbe?'.