A seguito di numerose segnalazioni pervenute al 113 che descrivevano un fantino che conduceva zigzagando il suo cavallo, la polizia ha cercato e rintracciato il “cavaliere” che, nel frattempo, disarcionato, si trovava a terra. E’ accaduto l’altra sera a Ivrea, nel quartiere San Bernardo, quando all’uomo, un 45enne residente nello stesso comune, risultato positivo all’alcoltest, è stata revocata la patente di guida. Come riporta La Repubblica di Torino, il trasgressore è stato denunciato e multato per “guida” in stato di ebbrezza. Il cavallo è stato riportato al maneggio.