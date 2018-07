Il Consiglio di amministrazione di Rete Blu Spa - la società a cui fanno capo Tv2000 e InBlu Radio, le emittenti della Conferenza episcopale italiana - ha nominato Vincenzo Morgante nuovo direttore di Rete con decorrenza dell'incarico dal 1 ottobre 2018. Morgante prende il posto di Paolo Ruffini, nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana.Vincenzo Morgante è nato a Palermo il 1 ottobre 1963. Sposato, ha sei figli. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo. Ha studiato Scienze Sociali presso la Pontificia Università Angelicum. Giornalista professionista dal 1993, è stato corrispondente dei quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Avvenire" e ha fondato e diretto il periodico "Frontiere". Assunto in Rai dal 1997 presso la redazione siciliana, dove ha svolto le funzioni di cronista politico-parlamentare, conduttore del Tg, inviato speciale. Nel settembre 2003 è stato nominato capo della redazione siciliana della Rai. Nell'ottobre 2013 è nominato direttore della Tgr, ed era stato confermato in questo ruolo ad ottobre del 2016.