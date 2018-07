"In coma irreversibile"

Inizio di settimana pesante per il gruppo automobilistico(FCA). Piazza Affari apre negativamente dopo la notizia delle condizioni disperate in cui verserebbe l'ex ad Sergio Marchionne: Fca parte con un -4,3%, mentre registra un calo ancora più netto il titolo della Ferrari, crollato di oltre 5 punti percentuali. Nessun messaggio rassicurante dal repentino passaggio di consegne, avvenuto nelle mani del nuovo ad Mike Malley.Intanto, secondo alcune indiscrezioni circolate ieri in serata e riportate stamattina da Repubblica, il dirigente uscente della casa automibilistica nata a Torino. La notizia è filtrata tramite i giornalisti presenti all'esterno delle struttura sanitaria, nonostante dall'azienda non siano arrivati comunicati ufficiali. Ricoverato da tre settimane nella clinica universitaria di Zurigo, in Svizzera, al suo capezzale ci sarebbero la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio e Jonathan. Marchionne era entrato nell'ospedale per un intervento alla spalla destra e fonti ufficiali parlano di "inattese complicazioni post operatorie".Parole commosse per l'ex numero uno del gruppo automobilistico dal presidente Fca, che lo ha sostituito alla guida della Ferrari: "Sergio è stato un leader illuminato, gli saremo eternamente grati per i risultati che è riuscito a raggiungere"."Apprendo con profondo dispiacere le ultime notizie riguardanti le condizioni di Sergio Marchionne. In questo momento il mio commosso pensiero va ai suoi familiari". Così il, con una nota ufficiale.