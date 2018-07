PALERMO - I danneggiamenti allo Stand Florio del Basile in via Messina Marine, oggetto di un intervento di recupero grazie ai privati, sono un pessimo segnale: il recupero della costa sud di Palermo passa dalla sinergia tra il pubblico e gli imprenditori che non possono essere lasciati soli". Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale Idv di Palermo, circa i danneggiamenti alla Tavernetta del Tiro dello scorso 19 luglio.