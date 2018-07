La Questura di Palermo, in collaborazione con il Dipartimento Ematologia e Malattie Rare dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia e Cervello”, ha curato una raccolta straordinaria per far fronte alla grave carenza di unità di sangue per la trasfusione dei pazienti affetti da Talssemia e da altre emoglobinopatie.

A tal riguardo, Mercoledì 25 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, nell’area antistante la sede della Questura, in piazza Vittoria, sarà presente un’autoemoteca a disposizione dei cittadini e dei poliziotti che volessero compiere una donazione di sangue.

PALERMO -