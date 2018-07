PALERMO - "Mi sono preso 24 ore di tempo per leggere bene questo decreto perché non ci credevo, non credevo che si potessero scrivere norme che rappresentano un salto culturale all'indietro di decenni in tema di disabilità. Invece purtroppo è così". Lo dice Davide Faraone, senatore del Pd, in riferimento al decreto del presidente della Regione, Musumeci sui disabili siciliani. "Con questo decreto - aggiunge - Musumeci ha trasformato i disabili siciliani in precari. C'è dentro l'idea che dalla disabilità si possa uscire improvvisamente da un giorno all'altro. Al centro non ci sono più le facce e le storie che conosciamo, la sofferenza delle persone fragili e delle loro famiglie, ma i numeri, le disponibilità di cassa, che cambiano ogni anno, a seconda dei capitoli di bilancio, del colore politico delle giunte, della sensibilità di un assessore"."I disabili precari - continua Faraone - così come li ha pensati il presidente della Regione, saranno alle prese con le proroghe, perché in barba a misure che dovrebbero essere strutturali, certe, come gli stipendi dei parlamentari che certamente non cambiano di anno in anno, nel decreto si introduce la proroga, strumento simbolo del precariato siciliano".Intanto, la senatrice Pd Daniela Sbrollini ha annunciato di prendere il testimone dal collega di partito Davide Faraone nello sciopero della fame a favore dei diritti dei disabili. "Oltre una settimana fa il collega senatore e amico Davide Faraone ha cominciato uno sciopero della fame per chiedere al presidente della Regione Siciliana di firmare il decreto di erogazione dei contributi che spettano alle persone non autosufficienti - spiega Sbrollini in una nota -. Abbiamo deciso, insieme a molti colleghi senatori Pd e deputati Pd di sostenere la "battaglia" di Davide entrando anche noi, con una "staffetta", in sciopero della fame".