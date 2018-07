E' finito in manette Massimo Giovanni Di Maria, 49enne palermitano che abita nella zona di via Oreto: la polizia è risalita a lui grazie alle immagini delle telecamere di una delle cliniche private prese di mira.. Si trattava soltanto di uno dei colpi, visto che nell'appartamento successivamente perquisito, sono state trovate decine di micro Sd riconducibili ad altri telefoni cellulari.In base a quanto ricostruito, il 49enne sarebbe riuscito più volte ad intrufolarsi nelle cliniche e negli ospedali fingendosi un parente o un amico dei pazienti e mischiandosi ai visitatori. Sarebbe poi entrato in azione una volta lontano da occhi indiscreti.