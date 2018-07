MESSINA - Momenti di panico stamattina si sono vissuti presso lo stabilimento della Caffè Barbera, nella zona Industriale di Messina. Per cause ancora da accertare, probabilmente una tostatrice che avrebbe preso fuoco, le fiamme si sono propagate a parte della struttura.Solo tanta paura tra i dipendenti ma nessun ferito. Alcuni sono rimasti lievemente intossicati. Provvidenziale il dispositivo di allarme, scattato in pochi secondi. Fattore che ha evitato conseguenze peggiori. Le fiamme sono state in parte spente dal personale addestrato in caso di eventi del genere. I vigili del fuoco hanno successivamente messo in sicurezza la zona e spento definitivamente le fiamme.