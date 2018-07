Due persone, due motociclisti, sono morte ed altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto e una moto sulla statale 'Fondo Valle d'Agri' dove è stato chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 0,000 ed il km 5,800, in provincia di Salerno. Lo riferisce Anas aggiungendo che le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.Le vittima sono due centauri della provincia di Bari: un 52enne di Monopoli ed una 45enne di Putignano. Al momento la circolazione è deviata lungo la strada statale 95 ''di Brienza''. Sul posto sono presenti le squadre Anas e personale del 118 e delle Forze dell'Ordine, per la gestione dell'evento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.