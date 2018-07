I servizi primari oggi sono fermi al palo e i creditori alle porte.

SIRACUSA - Si è insediata la Commissione ministeriale che dovrà gestire la fase di dissesto del Libero Consorzio comunale di Siracusa. Decreto di nomina sul tavolo del ministro Matteo Salvini lo scorso 9 luglio. Dopo la firma si è consumato il passaggio al Quirinale, per la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindici giorni esatti ed ecco l’insediamento dei tre esperti, individuati per le competenze all'interno del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale. Si tratta di Filippo Romano, vice prefetto vicario della prefettura di Siracusa, di Gioacchino Salvatore Guarrera, dirigente contabile già presidente dell’organo di Revisione alla ex Provincia di Caltanissetta, e Angelo Scandura, commercialista.La commissione straordinaria procederà alla gestione dell'indebitamento pregresso dell'ente alla data del 31 dicembre 2017. Due mesi fa la dichiarazione di dissesto, con oltre 160 milioni di debiti. Chiesto e ottenuto il parere dei revisori dei conti, l’11 maggio scorso la delibera di dissesto era diventata esecutiva. Poi la documentazione era passata al ministero degli Interni e alla Procura regionale presso la Corte dei Conti. Compito del primo: nominare una commissione con l’incarico di occuparsi della gestione di attivi e passivi economici dell’ente. Finora la nomina era venuta meno, tanto da indurre il commissario straordinario del Libero consorzio di Siracusa, Carmela Floreno, a chiedere due settimane fa, ai deputati locali, un intervento per velocizzare la firma del decreto di nomina della commissione.