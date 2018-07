palermitano, 55 anni, La sua casa è stata demolita e su di lui grava anche il peso di un'ingiunzione di oltre 50 mila euro. L’uomo chiede adesso di essere ricevuto dal sindaco Leoluca Orlando o dal vicesindaco Sergio Marino.“Nel 2016 - racconta Zarcone - io e la mia famiglia siamo stati buttati fuori da una casa a Ciaculli che avevo costruito io con i miei colleghi carpentieri.dalle autorità competenti. Con mia moglie e i miei figli (di cui una con gravi problemi di salute) ci siamo trasferiti e siamo andati in affitto. Poi, il 25 ottobre 2016, la nostra vecchia casa, costruita a suon di sacrifici,".Nel 2017 a Rosario arriva una lettera con cui. In più, giusto. La somma comprende le spese di demolizione e un’indennità di occupazione, relativa al triennio 2013-2016, periodo in cui la famiglia ha vissuto nella costruzione abusiva, poi rasa al suolo. "Non capisco cosa mi stiano chiedendo - ha continuato l’uomo in catene - devo pagare l’affitto per aver vissuto in una casa mia? Mi auguro che Orlando oggi mi dia delle risposte, altrimenti mi fingerò un richiedente asilo e vedremo se daranno una mano a me e alla mia famiglia”.Poche ore dopo, Zarcone ha avuto un malore, probabilmente un calo di pressione, ed è stato trasportato in ospedale. Dal Comune, però, fanno sapere che lo contatteranno al più presto per un incontro.