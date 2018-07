Enrico Derflingher, chef internazionale apprezzato dal più importante jet set mondiale, definito il cuoco delle star, sarà il 30 luglio, a Messina, per una serata evento al Marina del Nettuno, con inizio alle ore 19. L’attuale presidente nazionale di Eurotoques Italia animerà un ‘quick dinner’ a quattro mani insieme al resident chef Pasquale Caliri, esponente siciliano dell’associazione, l’unica di cuochi riconosciuta a livello europeo e già presieduta dal compianto Gualtiero Marchesi.Derflingher è stato il primo cuoco italiano alla corte inglese della Regina Elisabetta: scelto a soli 27 anni da Carlo e Diana. Nel 1991 è chef alla Casa Bianca.In Italia ha “creato” la ‘Terrazza’ dell'Eden di Roma dove, in nove anni, ha conquistato le Stelle Michelin. Quindi St. Moritz, per poi volare in Giappone: qui, in otto anni, con il suo gruppo, apre e gestisce ben 30 ristoranti italiani. Uno dei più prestigiosi è l’Armani Ginza Tower di Tokyo; nel 2008 premiato 'miglior chef del mondo’.La cena di Messina sarà anche l’occasione per rilanciare i nuovi programmi di Eurotoques Italia con la nomina del palermitano Giovanni Porretto a capo della sezione siciliana, coadiuvato dal collega Giuseppe Triolo.“Siamo più forti se uniti – spiega il presidente di Eurotoques - le nostre tante iniziative hanno come comune denominatore la volontà di valorizzare le materie prime, la cucina italiana ed i cuochi, puntando quindi alla educazione alimentare ed alla formazione. Un aspetto sul quale non ci stancheremo mai di insistere – continua Derflingher – è il legame tra enogastronomia e turismo: chi sceglie di viaggiare in Italia come in Sicilia non lo fa solo per il nostro patrimonio storico, artistico e culturale del nostro paese, ma anche per l’eccellenza della nostra cucina”.“Il presidente – preannuncia Caliri – che è uomo del Nord (nato a Lecco nel 1962, ndr.) stavolta cucinerà un piatto di mare, mentre io invece, preparerò un secondo di terra ed il dessert. Siamo orgogliosi di questo evento in riva allo Stretto – prosegue – ancora una volta la città sarà al centro dell’attenzione del mondo dell’alta gastronomia”. Chef Pasquale Caliri, che di Gualtiero Marchesi è stato allievo, è infatti da anni impegnato nell’ambizioso progetto di rilanciare la provincia di Messina sotto i riflettori dell’alta cucina internazionale.