PALERMO - “Un regolamento dehors andava emanato, tutelando i residenti del centro storico, ma le forzature non servono a niente”. A dirlo è Eduardo De Filippis di DiventeràBellissima. “In qualsiasi città a vocazione turistica, proprio nell'anno di Palermo Capitale della Cultura, gli imprenditori del centro storico e delle borgate marinare dovrebbero avere da parte del Comune un’accelerazione sulle pratiche – dice De Filippis – Invece, per il percorso arabo-normanno, andrebbe emanato un concorso rivolto agli studenti dell’università e dell’accademia per disegnare uno stile per sedie e ombrelloni che sia omogeneo; per la musica, non servono restrizioni esagerate che mortificano l’imprenditoria e impediscono di passare una piacevole serata in orari che non disturbano nessuno. Bisogna tutelare chi vuole riposare, ma anche gli imprenditori che ancora credono di poter fare impresa a Palermo, i turisti e i giovani che sono costretti ad andare in altre zone della provincia”.