All’interno di uno sgabuzzino dell’appartamento, inoltre, è stato trovato un sacchetto di plastica con altri trecento grammi di marijuana suddivisa in bustine, oltre ad un panetto di hashish di cento grammi. ma non finisce qui, perché dentro l'auto utilizzata dalla coppia, gli agenti hanno individuato un'altra bustina di hashish e marijuana. Il controllo si è poi esteso al contatore, che era stato manomesso per far giungere la corrente elettrica abusivamente in casa.

Ma in quel palazzo i due conviventi non sarebbero stati gli unici ad aver realizzato l'impianto rudimentale alla rete pubblica: i poliziotti, con l'intervento dei tecnici dell'Enel, hanno accertato altri quattro furti di luce in altrettanti appartamenti. I responsabili sono stati denunciati.

. Si tratta di Giovanni Garofalo, di 28 anni e Claudia Stassi, di 31: gli agenti hanno percepito un forte odore di marijuana all'esterno della loro abitazione ed hanno eseguito il sopralluogo., un bilancino di precisione ed una lama di dieci centimetri, utilizzata per realizzare le varie dosi che sarebbero poi state vendute al dettaglio.