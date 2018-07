in via Dante quasi all'incrocio con la via Sammartino, in centro a Palermo. Due sedicenni sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito all'incidente che ha reso necessario il trasporto al pronto soccorso con codice giallo.L'ennesimo nel capoluogo siciliano in cui ad avere la peggio sono stati dei pedoni.. L'impatto si è rivelato violento e l'uomo è stato trasportato all'ospedale Civico. Forti rallentamenti al traffico nella zona, anche in questo caso indaga l'Infortunistica.