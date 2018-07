l'università di Oxford e a quelle di Messina e di Palermo.

PALERMO - L'annuncio è arrivato con un post su Facebook: "La Sicilia ha un teatro antico in più". A scriverlo sono stati i componenti della spedizione archeologica francese di stanza a Castel di Tusa, piccolo centro del Messinese che si sta riscoprendo una delle capitali dell'archeologia siciliana. Il sito interessato dalla scoperta è quello dell'antica Halaesa, in cui lavora da due anni la 'Mission Archéologique Française d’Halaesa – MAFHA'. Gli scavi sono stati portati avanti assieme conI ricercatori francesi descrivono anche le previsioni sul teatro nascosto dal territorio che un tempo fu di Halaesa: "Grazie agli i"La scoperta fatta ad Halaesa è di straordinaria importanza e conferma il ruolo di primo piano della città nell'antichità - le parole dell'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa. Il governo regionale e l'assessorato vogliono testimoniare l'importanza di questi centri spesso considerati 'minori' ma che tali non sono. In questo senso - ha concluso - il presidente Musumeci conferma l'impegno del governo per rilanciare la ricerca e la valorizzazione dei siti archeologici erroneamente definiti minori della Sicilia".