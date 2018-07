La Polizia di Stato

, oggi pomeriggio sarà presente con una postazione mobile nella piazza di Mondello, epicentro dell’afflusso turistico dell’omonima borgata marinara. Il Camper della Polizia rappresenta un ulteriore presidio di legalità che, in perfetta sintonia con il concetto di “Polizia di Prossimità”, avvicini la gente alle Istituzioni.

E’ un vero e proprio “Front Office” a disposizione del cittadino per richieste di informazioni, presentazione di denunce, esposti o altre istanze, nonché per garantire la sicurezza dei numerosi frequentatori del litorale, attraverso controlli di polizia a persone o a mezzi sospetti.

Per l’occasione odierna, agli agenti del

Commissariato di P.S. “Mondello”

saranno affiancati poliziotti della

Sezione Polizia Stradale di Palermo e Medici della Polizia di Stato

dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Palermo

per realizzare, insieme, una campagna di sensibilizzazione, rivolta agli utenti della strada, ai giovani in particolare, contro l’uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti alla guida, fenomeno negli ultimi anni in continua crescita e considerato tra le cause principali, oltre all’eccessiva velocità ed alla distrazione, degli incidenti stradali, anche mortali.

Gli Agenti della Stradale mostreranno ai cittadini le loro dotazioni e le apparecchiature per il rilevamento e l’accertamento dell’assunzione di alcol e/o droga da parte dei conducenti di veicoli, quali precursori ed etilometro e illustreranno, inoltre, le principali norme del Codice della Strada che disciplinano la materia.

Analogamente il personale medico della Polizia di Stato presente nella postazione spiegherà gli effetti deleteri sull’organismo che alcol e sostanze stupefacenti provocano nei soggetti assuntori, influenzandone gravemente la capacità di guida e di percezione del pericolo.

La presenza del Camper integrerà i tradizionali dispositivi di sicurezza previsti a Mondello, garantiti attraverso la presenza di personale della Polizia di Stato in abiti civili e in uniforme, sia sulla spiaggia sia nelle aree di maggiore frequentazione.