I commenti, dunque, tutti spiritosi e irriverenti, tutti sorridenti di quell'allegria un po' pecoreccia che si manifesta in casi del genere. Eppure, sotto la crosta dell'ilarità, resta, nello sguardo di chi osserva, come una immagine di amarezza. Amore usa e getta. Come quando ti trovi davanti a una metafora, non sai esattamente cosa voglia dire, ma provi, egualmente, un filo di dolore.

'Villaggio Santa Rosalia. Amore usa e getta. #Palermo'. Così il giornalista Ignazio Marchese ha commentato la pubblicazione di una foto che gira sui social, con il prevedibile codazzo di commenti salaci. Lo scatto ritrae una bambola gonfiabile, accanto ai cassonetti nel Villaggio Santa Rosalia, secondo chi l'ha postata e condivisa.