SPERLINGA - Continua la rassegna Teatro in Fortezza al Castello di Sperlinga, con lo spettacolo teatrale "Aquiloni" vincitore del premio Nazionale Teatro Città di Leonforte 2017, regia di Nicola Alberto Orofino, con Francesco Bernava e Alice Sgroi, che andrà in scena sabato 28 luglio, alle ore 21.00. Per info e prenotazioni 347 913 1485.