per ora a carico di ignoti e senza ipotesi di reato, sui casi di legionella con tre morti a Bresso. Intanto, altre quattro persone sono state contagiate, oltre alle 20 già colpite. Campioni sono stati prelevati in tutte le case dei contagiati e in 'altre aree sensibili'. Per i pm, 'non si tratta di un'emergenza, anche se chiaramente sul fatto che si ripresenti ciclicamente a Bresso faremo verifiche'. Un'inchiesta tra il 2014 e il 2015 venne aperta e poi archiviata.La Malattia del Legionario, più comunemente definita legionellosi, è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. Il genere Legionella, ricorda il sito Epicentro dell’Iss, è stato così denominato nel 1976, dopo che un’epidemia si era diffusa tra i partecipanti al raduno della Legione Americana al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia. La malattia può arrivare all'improvviso, con brividi, febbre e mal di testa, mentre nei giorni successivi compaiono tosse secca, dolori al torace.