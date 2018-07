avrebbe dovuto trattare il Piano regolatore generale, che l'amministrazione deve presentare per il via libera definitivo. Peccato però che la seduta non sia mai stata aperta, visto che la maggioranza non aveva i numeri e che le minoranze sono uscite.la prossima settimana il piano farmacie. Nessuna traccia delle modifiche dehors, che devono ancora fare il loro iter nelle commissioni, anche se ieri la Confcommercio ha chiesto di essere ascoltata sui dehors ma anche sugli altri regolamenti che riguardano le attività commerciali.E' grave che la minoranza sistematicamente trovi un pretesto per bloccare i lavori d'aula, circostanza che si è verificata anche oggi. Bisogna rimettere al centro il bene comune e le prospettive di trasformazione della città evitando ostruzionismi, dicono in una nota i consiglieri di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno.di una paralisi non solo del Consiglio comunale ma della vita reale della città, come segnalano già diverse organizzazioni di categoria - continua Sc - La nota di Confcommercio può essere uno stimolo, ad esempio, per una sollecita approvazione di regolamenti essenziali per le attività produttive. Facciamo appello alle organizzazioni di categoria e a tutti i rappresentanti politici e istituzionali affinchè si lavori in sinergia, evitando di giocare a scaricabarile".- dice Sandro Terrani, capogruppo del Mov139 - Chiedo per l'ennesima volta, a chi ha si è candidato con l'attuale amministrazione attiva, senso di responsabilità. In caso contrario, si dimetta".