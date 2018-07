LOS ANGELES - SarebberoQuando in Italia erano circa le 22, la cantante e attrice americana, originaria del nostro paese, era stata portata d'urgenza all'ospedale di Los Angeles, dopo essere rimasta priva di sensi in casa sua. L'allarme è stato lanciato da alcuni amici che si trovavano insieme a lei. Da quanto si apprende sul web, la situazione sarebbe degenerata a seguito di un'overdose da sostanze stupefacenti.Secondo quanto riportato poche ore fa dal portavoce della pop star, il peggio sambra essere passato: "e con accanto la sua famiglia, che vuole ringraziare tutti per l'amore, le preghiere e il sostegno. Alcune delle informazioni riportate - ha proseguito l'uomo - non sono corrette. Chiedono rispettosamente privacy e di evitare speculazioni, poichè la sua salute e il suo recupero sono la cosa più importante in questo momento".Divenuta famosa per il suo ruolo da protagonista nel film Disney "Camp Rock", la Lovato è diventata oggi: sei album, oltre trenta singoli piazzati nei piani alti della classifica americana e un grande successo in Italia. L'ultima visita nel nostro paese risale a meno di un mese fa, quando aveva portato a Bologna il suo tour mondiale. La cantante, però, non ha mai avuto una vita facile: ha sofferto a lungo di disturbi alimentari e dipendenze da sostanze stupefacenti, e per questo è stata più volte ricoverata in cliniche, per disintossicarsi. Poche settimane fa la pubblicazione del brano, dove ha ammesso di essere ripiombata nel tunnel della droga, chiedendo scusa ai fan, agli amici e alla famiglia.