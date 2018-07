Sono i numeri, impietosi, della Cassa edile di Palermo, l’Ente bilaterale di mutualità e assistenza in edilizia del capoluogo siciliano, che traccia un bilancio nero dell’andamento del comparto delle costruzioni una volta locomotore dell’economia locale.Oltre ad operai e imprese attive a Palermo e provincia sono negativi anche i saldi relativi alla massa salariale (-14,48 per cento da ottobre 2016 a settembre 2017) e alle ore ordinarie (-14,29 per cento). Un ulteriore termometro dello stato di salute del settore che vive in apnea è il sorpasso per la prima volta delle committenze private su quelle pubbliche, numeri che la dicono lunga sull’assenza di investimenti nelle opere nonostante gli annunci della politica che puntualmente rimangono sulla carta.non ha certo favorito gli investimenti e un nuovo impulso al comparto delle costruzioni. In più la crisi di aziende impegnate in grandi opere come il passante ferroviario di Palermo ha determinato un aggravio di negatività nei numeri che hanno caratterizzato la coda dello scorso anno. A questo si è aggiunta una incertezza sulla guida del Paese Italia che fino a poco tempo fa ha condizionato la formazione di un governo centrale indispensabile per l’orientamento degli investimenti e dell’edilizia anche sul nostro territorio. L’auspicio per l’imminente futuro è che con l’insediamento di un nuovo governo nazionale i tasselli della politica vadano tutti al loro posto e il comparto edile possa ripartire, anche a Palermo. Purtroppo si continua a registrare un trend negativo nel settore dell’edilizia, con un calo marcato delle opere pubbliche. E questo avviene in presenza di investimenti pubblici previsti e annunciati dal Comune di Palermo, dall’area metropolitana e dalla Regione ma con i cantieri che non vengono aperti. Secondo i dati Urega, tra la provincia di Palermo e il Comune non si riescono a definire gare per appalti di opere pubbliche per un valore che ammonta a circa 30 milioni di euro. I cantieri edili non si aprono e quelli aperti vanno a rilento”.che con grande organizzazione strategica delle risorse riesce non solo a mantenere ma addirittura a rilanciare le prestazioni erogate ai propri iscritti. Dai regali nozze e per le nascite dei figli per gli operai al concorso per le spese funerarie e sussidi lutto, passando per i rimborsi delle visite mediche la fornitura di tute e scarpe da lavoro, la Cepima non fa mancare il proprio sostegno alle famiglie dei lavoratori del comparto delle costruzioni. Particolarmente significativa è la spesa sostenuta dall’ente bilaterale per il sostegno dell’istruzione dei figli dei lavoratori edili. Solo per fare un esempio, nel 2016-2017 la Cassa edile ha erogato borse di studio per gli studenti più meritevoli per un ammontare di poco meno di 50mila euro, 203mila euro in buoni libro 120mila euro per sussidi universitari e 35mila euro di premi laurea.nonostante la crisi che le costruzioni stanno vivendo da un decennio. Nell’ultimo anno abbiamo addirittura introdotto due nuove assistenze per i nostri iscritti che sono il regalo per la nascita del figlio e il contributo lenti da vista che si vanno ad aggiungere alla storica lista di prestazioni della Cassa. L’auspicio per il futuro è che si inverta il trend negativo degli ultimi anni e che la buona amministrazione porti maggiori opportunità per un settore fondamentale come quello dell’edilizia”.