Una mano che si leva verso il volto di uno sconcertato ministro degli Interni; sotto, il titolo: 'Vade retro Salvini'. È la copertina di Famiglia Cristiana domani in edicola. 'Niente di personale o ideologico. Si tratta di Vangelo', precisa il settimanale che, dopo l'ennesima tragedia di migranti morti in mare, fa il punto sull'impegno della Chiesa italiana, 'contro certi toni sprezzanti e non evangelici'. 'L'accostamento a Satana mi sembra di pessimo gusto. Non pretendo di dare lezioni a nessuno, sono l'ultimo dei buoni cristiani, ma non penso di meritare tanto', commenta il ministro dell'Interno.