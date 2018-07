militari della compagnia di Bagheria, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Pietro Liga e Gioacchino Antonino Di Bella, accusati, in concorso, di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e clandestine.

Il primo è nipote di Giuseppe Scaduto, considerato al vertice del mandamento mafioso di Bagheria e arrestato nell'ottobre 2017 durante il blitz antimafia "Nuova Alba" . Liga è accusato di aver gestito tra il 2011 e il 2012, insieme al fratello Paolo, al cognato Salvatore Farina - già in manette a gennaio - e a Di Bella, le armi dell'arsenale a disposizione della famiglia mafiosa di Bagheria.

Si tratta di pistole, fucili, mitragliette, anche con matricola abrasa. Armi con cui sarebbero state messe a segno le estorsioni con cui il clan rimpinguava le proprie casse, episodi già accertati durante le indagini che hanno portato agli arresti, grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali, alle videoriprese, alle testimonianze delle vittime e agli elementi forniti dai collaboratori di giustizia. Il provvedimento è stato notificato al Pagliarelli, dove Liga e Di Bella si trovano già detenuti per altri reati.