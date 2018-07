ROMA - Il ministero della Salute lancia un nuovo allarme sulle tavole degli italiani. Stavolta, ad essere segnalati come pericolosi e ritirati dal mercato sono due prodotti della stessa azienda, derivanti dalla lavorazione del cocco. Si tratta di un lotto die - in entrambi i casi - il rischio è dato dalla possibilenelle confezioni. Prodotti tutti e due a Rivalta di Torino, dalla Stella Food Srl, il primo - impacchettato in confezioni di mezzo chilo - è del marchio "Fior di loto" e il lotto interessato ha il codice 22/06/2019. Per quanto riguarda la farina, è marchiata "Baule Volante", il lotto a rischio è quello in scadenza 05/10/2019 e contiene confezioni da 375 grammi.Da Roma, invitano a prestare attenzione ad eventuali scorte già presento in casa e a riportarlo presso il negozio in cui è avvenuto l'acquisto, per ricevere un rimborso.