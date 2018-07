Roberto Benigni non dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico ma, secondo quanto trapela informalmente dal reparto di Ortopedia delle cliniche universitarie di Sassari, dovrà restare ricoverato per qualche giorno. L'attore e regista, 66 anni, era stato trasportato ieri sera al Santissima Annunziata in elicottero in seguito a un incidente in mare di cui è stato vittima tra La Maddalena e Palau. Il premio Oscar si trovava a bordo di un gommone insieme alla moglie e agli amici quando l'imbarcazione, forse per colpa di un'onda improvvisa, ha fatto un movimento brusco. Lo spostamento l'ha fatto cadere a terra. I compagni di navigazione l'hanno accompagnato a Palau, dove è intervenuto il servizio di Elisoccorso regionale.