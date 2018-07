"Desidero ringraziare tutti i lavoratori interni, contractors e trasportatori che hanno reso possibile questo traguardo, con coscienza e sempre più consapevolezza dell’importanza del lavorare in piena sicurezza – spiega il Direttore della cementeria di Isola delle Femmine, Antonio Finocchiaro –. Il risultato è frutto di un percorso strutturato: negli anni abbiamo realizzato numerose azioni ispirate da un innovativo approccio globale che, attraverso la leadership, la motivazione, l’organizzazione ed elevati standard per la sicurezza operativa. Questo approccio ha coinvolto tutto il personale dell’azienda, ma anche coloro che a vario titolo lavorano per la cementeria come ad esempio le imprese esterne e i trasportatori, invitandoli anche a partecipare alle numerose attività che abbiamo organizzato". con coscienza e sempre più consapevolezza dell’importanza del lavorare in piena sicurezza – spiega il Direttore della cementeria di Isola delle Femmine, Antonio Finocchiaro –. Il risultato è frutto di un percorso strutturato: negli anni abbiamo realizzato numerose azioni ispirate da un innovativo approccio globale che, attraverso la leadership, la motivazione, l’organizzazione ed elevati standard per la sicurezza operativa. Questo approccio ha coinvolto tutto il personale dell’azienda, ma anche coloro che a vario titolo lavorano per la cementeria come ad esempio le imprese esterne e i trasportatori, invitandoli anche a partecipare alle numerose attività che abbiamo organizzato".

Da inizio 2018, i tecnici e gli operai della cementeria sono stati coinvolti in 500 ore di formazione, 65 azioni migliorative di prevenzione e 300 momenti di confronto (safety conversation) che hanno riguardato aspetti legati alla sicurezza e all’ambiente. Sono tutte attività che aiutano a mantenere attivo e costante il cambiamento culturale. Le Assemblee della Sicurezza che si tengono periodicamente in fabbrica sono l’occasione per fare il bilancio delle attività messe in campo, coinvolgendo tutti i lavoratori per renderli attori principali del processo di miglioramento continuo. Durante gli incontri sono analizzati casi reali di infortuni, per trarre da ogni accadimento insegnamenti da tradurre in azioni concrete sul lavoro come nella vita quotidiana.

L’incolumità di tutti coloro che operano all’interno del cementeria è un valore da anteporre a qualunque altro. Tutti coloro che accedono agli stabilimenti, a quello di Isola delle Femmine, come a qualsiasi altro impianto del gruppo Italcementi, ricevono una safety induction, una breve formazione finalizzata alla trasmissione delle conoscenze di base, utili per la sicurezza propria e delle altre persone che operano nell’impianto.

Italcementi da sempre si impegna perché la sicurezza sia “uno stile di vita”.

L’insieme delle iniziative intraprese in questi anni in tutti gli impianti produttivi e nelle proprie sedi italiane ha portato a una drastica riduzione del numero degli infortuni, pari al 95% dal 2000, che oggi si riflette anche nell’importante risultato conseguito dall’impianto di Isola delle Femmine.

È un risultato che premia il continuo impegno dell’Azienda sul tema della sicurezza e l’attiva partecipazione degli oltre 100 lavoratori dell’impianto e delle oltre 200 persone coinvolte nell’indotto, come i trasportatori e il personale delle imprese esterne che a diverso titolo operano all’interno dello stabilimento. Un traguardo raggiunto attraverso un percorso di cambiamento culturale avviato da tempo e che si rinnova giorno dopo giorno con il contributo di tutti i dipendenti, a tutti i diversi livelli di responsabilità e di ruolo.