PALERMO - Tra i voli cancellati dalla Ryanair, nell'ambito dello sciopero indetto dal proprio personale, anche il volo Torino-Catania delle 15,10. La compagnia irlandese ha comunicato ai viaggiatori la cancellazione solo un'ora prima e a chi si trovava in aeroporto ha proposto una 'riprotezione' non prima del 31 luglio. Sono montate le proteste dei passeggeri e molti hanno chiesto un intervento dell'Enac. I passeggeri hanno comprato il biglietto del volo di rientro pagandolo anche 300 euro.

L'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, intanto, ha avviato una verifica sulle cancellazioni di Ryanair nelle fasce orarie di garanzia. Cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, previste dalla normativa vigente. Lo fa sapere lo stesso ente citando "le azioni di sciopero del personale della compagnia Ryanair in corso in vari Paesi europei nelle giornate di oggi e domani, 25 e 26 luglio, che stanno determinando ripercussioni su tutti gli aeroporti nazionali". La verifica "e' volta ad accertare, ai fini della tutela del passeggero, se le cancellazioni siano realmente riconducibili allo sciopero in corso o siano state determinate da altre motivazioni", conclude l'Enac.