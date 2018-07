PALERMO - Cresce il mercato delle auto usate in Sicilia. Dopo aver archiviato il 2017 con +5%, nel primo semestre dell'anno i passaggi di proprietà sono aumentati del +5,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato è pari a 10.485 euro; l'età media delle auto in vendita è di 7,9 anni. Secondo l'elaborazione del centro studi di AutoScout24 su dati Aci, i passaggi di proprietà aumentano in tutte le province. Prime Catania con 31.000 (+4,7%) e Palermo con 27.948 (+7,4%), seguite da Messina con 14.199 (+5,5%), Siracusa con 10.927 (+10,5%), Trapani con 10.824 (+4%), Agrigento con 10.427 (+7,7%), Ragusa con 8.273 (+3,8%), Caltanissetta con 6.330 (+2,6%) ed Enna con 3.936 (+3%). Il prezzo medio di vendita si attesta a 10.485 euro, un dato inferiore alla media nazionale pari a 12.210 euro. Tra le province più care Trapani, con 13.235 euro e Palermo con 11.645. Seguono Messina con 11.130 euro, Siracusa 10.625, Caltanissetta 10.355 e Catania a 10.130. Le province più economiche sono Enna con 8.790 euro, Ragusa con 8.890 e Agrigento con 9.570.(ANSA).