PALERMO - Avvenimenti previsti mercoledì 25 luglio in Sicilia:1) CATANIA - Aeroporto, Terminal C, ore 09:45 Preview stampa dell'inaugurazione ufficiale del Terminal C entrato in funzione il 14 luglio scorso per i voli Easyjet verso nove destinazioni in Italia e in Europa. Inaugurazione alle 11.2) SELINUNTE (TP) - Parco Archeologico, ore 11:30 Mietitura del grano con il quale sarà realizzata la pasta con il logo del Parco Archeologico.3) TRAPPETO (PA) - Borgo di Dio, ore 16:00 VII appuntamento nazionale Giovani di Libera, nel ricordo di Danilo Dolci e Peppino Impastato. Fino al 29 luglio.4) CATANIA - Le Ciminiere, sala E 7, ore 17:00 Focus di approfondimento, nell'ambito delle iniziative del 75/mo anniversario dello Sbarco in Sicilia, su "Area 43. Una rete per la scoperta e la valorizzazione dei luoghi dello Sbarco". Relatrice il presidente della Fondazione Oelle Ornella Raneri. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.5) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 18:00 Inaugurazione di una mostra personale di pittura dal titolo "Viva Sant'Agata - Catania in Pop Art", di Umberto Gagliano. Fino al 27 agosto. Partecipa il sindaco Salvo Pogliese.6) CALATAFIMI SEGESTA (TP) - Teatro Antico, ore 18:15 Nell'ambito del Calatafimi Segesta Festival Dionisiache 2018, "Medea in Grecia e a Roma", Reading della Medea di Seneca e di Euripide. Dibattito alla presenza di Eva Cantarella.7) PALERMO - Teatro di Verdura, ore 21:15 In scena Teresa Mannino con il suo spettacolo "Teresa Valéry".(ANSA).