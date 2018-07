Una donna è rimasta ferita in via Libertà, nel primo pomeriggio, all'altezza di via Archimede. L'impatto si è rivelato violento ed ha reso necessario il trasporto in ospedale con codice giallo.. Si sono registrati rallentamenti al traffico nella zona. Incolonnamenti d'auto anche dalle parti di piazza Caponnetto, vicino alla stazione Giachery: qui a scontrarsi sono state un'auto e una moto.anche in questo caso rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei due incidenti sono in corso.