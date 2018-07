Il governo Musumeci - spiega Turano - impegnerà 27 milioni per rafforzare e consolidare Airgest e per pubblicare il bando che permetterà a Ryanair o altri vettori di collegare Trapani a numerosi scali europei".

PALERMO - "Sulla situazione dell'aeroporto di Trapani-Birgi e della società che lo gestisce abbiamo ampiamente smentito i gufi che in questi ultimi tempi hanno più volte paventato catastrofi su catastrofi". Lo afferma l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano. ""Tuttavia - continua l'assessore - non ci basta chiudere il becco ai gufi, vogliamo lanciare una vera e propria sfida per il rilancio dell'aeroporto 'Vincenzo Florio'. Una sfida che certamente passa dal nuovo bando ma che punti a riconsegnare ai sindaci della provincia un ruolo da protagonisti nel rilancio e nella gestione".