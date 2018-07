PALERMO - "La recente sentenza della Corte costituzionale rende indispensabile una convergenza tra tutti i siciliani che hanno a cuore la difesa dei diritti della Sicilia. Per questa ragione entro una settimana al massimo, in una conferenza stampa, lanceremo una petizione popolare, aperta a tutti i siciliani, affinché l'Assemblea regionale, con propria legge-voto, dia finalmente allo Statuto garanzia di piena e totale applicabilità senza più sentenze abrogative da parte della Corte Costituzionale". Lo annuncia il segretario del partito indipendentista 'Siciliani Liberi', Ciro Lomonte."Lo Statuto, come strumento minimo di difesa dei diritti dei siciliani, va difeso e declinato secondo principi di responsabilità - afferma Lomonte -. Stiamo chiedendo l'aiuto di docenti universitari siciliani che amino la loro terra, in modo da includere nella petizione una legge-voto di alto profilo alla quale a Roma nessuno possa opporre nulla. Con la Sicilia e i siciliani sempre. O cittadini liberi o sudditi. Ora o mai più".